Инновации в АПК: какие возможности появились у обновленного комбикормового завода в Витебском районе

Обновленное производство по выпуску комбикорма открылось в Витебском районе. Благодаря реконструкции значительно увеличились мощности. Здесь смогут производить 225 тыс. т готовой продукции в год.

Внедрены инновационные технологии, которые снизят себестоимость кормов и повысят их питательность. Также появилась возможность разграничивать производство комбикормов, предназначенных для различных групп животных и птиц.

Ольга Баско, заместитель гендиректора Витебской бройлерной птицефабрики:

"Проект реализован благодаря активной государственной поддержке. Мы вошли в программу "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. Благодаря реализации данного проекта мы полностью закрываем потребности своего предприятия в кормах для птицы и крупного рогатого скота".

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Получается полный замкнутый цикл. Это та структура, которая начинается от поля, зерна и заканчивается продукцией. У предприятия есть большие планы: что строить, как дальше развиваться".