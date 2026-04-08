Лукашенко 8 апреля заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко.

Работа агропромышленного комплекса региона в целом и смежных отраслей - на этом был сделан основной акцент. Главе государства подробно и обстоятельно доложено о ходе посевной кампании в Могилевской области, о текущей деятельности перерабатывающих предприятий мясной и молочной промышленности, формировании сырьевых зон под их потребности, а также о ситуации в отдельных районах в развитие ранее данных Президентом поручений.

Речь шла как о работе крупных региональных производителей молочной продукции, в частности ОАО "Бабушкина крынка" и "Молочные горки", так и о ходе строительства нового молокоперерабатыващего завода в Шклове мощностью 300 т молока в сутки.

В связи с развитием действующих и появлением новых перерабатывающих производств отдельно обсуждалась тема распределения и эффективного использования сырьевых зон. К концу пятилетки перед Могилевской областью стоит задача максимально нарастить объемы производства молока и выйти на 1 млн т в год.

Анатолий Исаченко

Отдельной темой доклада стало состояние дел в Дрибинском районе, который глава государства посещал 13 марта. Тогда был дан ряд поручений по социально-экономическому развитию района. Акцент сделан на сельскохозяйственном производстве - укрупнении хозяйств, наращивании поголовья в молочном и мясном животноводстве, строительстве и реконструкции молочно-товарных комплексов. Как было доложено Президенту, выработаны предложения по укрупнению района за счет территорий прилегающих соседних районов, вследствие чего вдвое увеличится число сельхозпредприятий. Эти преобразования позволят придать дополнительную динамику развитию Дрибинского района.

Речь шла также о работе реконструированного Шкловского райагросервиса, где организована современная площадка для ремонта сельхозтехники. Президент поручал сделать ее показательной и образцовой для других регионов. Председатель Могилевского облисполкома доложил, как выполняется эта задача.

Кроме того, затрагивались вопросы подбора и обеспеченности управленческими кадрами в Могилевской области. Они рассматривались на примере Шкловского района. Доложено, что в целом сельхозпредприятия укомплектованы руководящим составом, на уровне облисполкома им оказывается необходимое содействие.