Максим Антонюк: Ключевой драйвер развития регионов - жилье для молодых людей
В ходе беседы в "Актуальном интервью" делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк упомянул о молодых кадрах. Что все-таки важно сделать, чтобы в регионах все-таки оставалась молодежь, будут ли появляться новые рабочие места?
"Ключевой драйвер развития - жилье для молодых людей. Новая Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы предусматривает развитие такого института, как арендное жилье", - отметил председатель Барановичского горисполкома.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз замечал, что молодежь стала более мобильной, и она уже не ищет работу около дома, а ищет дом около работы. Помимо жилья, считает Максим Антонюк, должна развиваться и социальная инфраструктура. В Барановичах уже, например, строится новый детский сад, сделана проектная документация по реконструкции роддома, есть планы по строительству нового корпуса больницы.
"Когда в городах будут создаваться такие же условия (а они и создаются), как в областных центрах и в Минске, молодежь будет заинтересована остаться. Она прекрасно понимает, что должна отработать рабочий день, а потом спокойно прийти и получить какие-то условия для жизни - новый торговый центр, парковую зону. Создание комфортной среды позволит человеку быть в замечательном настроении на работе и дома, потому что есть возможность провести со своей семьей спокойно время", - обозначил он.
Фото: pexels.com