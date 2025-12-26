Максим Антонюк: Ключевой драйвер развития регионов - жилье для молодых людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко не раз замечал, что молодежь стала более мобильной, и она уже не ищет работу около дома, а ищет дом около работы. Помимо жилья, считает Максим Антонюк, должна развиваться и социальная инфраструктура. В Барановичах уже, например, строится новый детский сад, сделана проектная документация по реконструкции роддома, есть планы по строительству нового корпуса больницы.

"Когда в городах будут создаваться такие же условия (а они и создаются), как в областных центрах и в Минске, молодежь будет заинтересована остаться. Она прекрасно понимает, что должна отработать рабочий день, а потом спокойно прийти и получить какие-то условия для жизни - новый торговый центр, парковую зону. Создание комфортной среды позволит человеку быть в замечательном настроении на работе и дома, потому что есть возможность провести со своей семьей спокойно время", - обозначил он.