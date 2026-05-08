Механизаторам Могилевского региона вручили ключи от 55 комбайнов "Гомсельмаш"

Укрепление продовольственной безопасности - приоритет для белорусских аграриев. Начинается она с поля, где особая роль отведена качественной технике. 8 мая машинный парк сельхозпредприятий Могилевского региона обновился.

Механизаторам торжественно вручили ключи от 55 комбайнов "Гомсельмаш". Это заготовительная и уборочная техника из новой линейки, оснащенная системой точного земледелия. Главная отличительная особенность моделей - надежность при работе в сложных условиях, а еще универсальность в уборке культур.

Сергей Савицкий, первый зампредседателя Могилевского облисполкома:

"В 2023 году мы обновили около 1 тыс. единиц машин, в 2024-м - около 1,1 тыс. единиц, уже в 2025 году - 1,7 тыс., а в 2026 году обновили 1,8 тыс. единиц техники".