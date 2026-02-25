Минская область готовится к весенним полевым работам

В марте начнется и сев яровых зерновых (а это 73 тыс. гектаров), также 300 тыс. гектаров кукурузы. Для этого в полном объеме есть семена, а также более 60 % удобрений. В помощь аграриям центрального региона и новая техника, включая энергонасыщенные тракторы - всего более 100 единиц.

"300 тыс. гектаров кукурузы будет посеяно на силос и зерно, 38 тыс. гектаров сахарной свеклы, 5,3 тыс. гектаров картофеля. Для этого у нас есть необходимая линейка техники, в том числе 1,7 тыс. энергонасыщенных тракторов. Кроме того, отработаны кадровые вопросы. Всего в весенних полевых работах будет задействовано порядка 6,7 тыс. механизаторов, в том числе мы планируем задействовать около 400 человек шефствующих организаций и предприятий. Таким образом, в Минской области есть все необходимое для того, чтобы в оптимальные сроки провести работы и получить достойный урожай".