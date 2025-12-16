3.68 BYN
Новогодняя акция "Наши дети" охватит 225 тыс. детей юго-западного региона Беларуси
15 декабря в Брестской области старт акции "Наши дети" дали в Беловежской пуще. Главная цель - окружить заботой каждого ребенка. И роль волшебников выполняют все: представители власти, госслужащие, трудовые коллективы и не только. А для юных белорусов это уверенность в том, что их желания точно сбудутся.
Николай Гичев, зампредседателя Совета ассоциации ветеранов спецподразделений войск МВД Беларуси "Честь":
"Я уверен, что каждый ребенок получил заряд бодрости, оптимизма, положительных эмоций. Дети - наше будущее, поэтому одним из главных направлений нашей деятельности является патриотическое воспитание молодежи, оказание благотворительной помощи детям, оказавшимся в трудной ситуации. Мы осуществляем как помощь организациям, так и адресную помощь конкретным детям и семьям. Мы не могли остаться в стороне от акции "Наши дети".
Масштабный марафон добра только начался. Всего же в рамках акции в юго-западном регионе Беларуси в планах охватить свыше 225 тыс. детей со всех городов и районов. Особое внимание будет уделено ребятам, которые в силу жизненных обстоятельств остались без родительской опеки.