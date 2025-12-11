Новые остановки и проведение озеленения: узнали о преображениях Минска в 2025 году

В Минске обновили рекордные 2 млн кв. м дорожного полотна, причем сделали это так, чтобы хватило на долгие годы, поэтому дорожники применяют научные подходы.

"Мы плотно работаем с научными дорожными институтами, и прежде чем выполнять замену асфальтобетонного покрытия, мы заключаем с ними договор на разработку рекомендаций для принятия решения по конструктивному условию устройства покрытия. То есть они нам обозначают глубину, на которую необходимо снять старый существующий асфальтобетонный слой, а также тип и толщину асфальтобетонного покрытия, которые необходимо устроить в новое покрытие", - пояснил главный инженер управления "Центр" ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Артем Ганчар.

Без внимания дорожников не остаются ни центр города, ни спальные районы. Например, Лошица. Это район не старый, но здесь уже обновили дорожное полотно и, кстати, подошли к вопросу комплексно - только проезжей частью не ограничились, а полностью поменяли остановочные пункты.

Как добавил Артем Ганчар, с 2025 года были внесены изменения в требования к техническому виду - добавился еще один экран с одной стороны. В настоящее время получена конструкция, которая защищает людей от климатических неблагоприятных условий - снег, дождь, ветер, возможно, сильное солнце. С учетом того, что стекла прозрачные, виден подъезжающий транспорт, и это очень хорошее решение для Минска.

Требования к качеству жизни в современном мегаполисе - комфорт не только для водителей, но и пешеходов. Проспект Победителей - одна из самых оживленных улиц города, движение здесь всегда напряженное, но комфортно чувствуют здесь себя не только машины, но и люди. Одно удовольствие прогуливаться по обновленной набережной Дроздов. Только представьте, какая там царит красота в теплый сезон. Кстати, в советское время проспект Победителей носил название Парковой магистрали, а сейчас делают все, чтобы оправдать былое имя. Работа над озеленением никогда не останавливается, а рядом располагается будущая архитектурная доминанта центральной части города - Национальный исторический музей и Парк народного единства.

Екатерина Короткина, заместитель гендиректора УП "Минскзеленстрой":

"Общая площадь второй очереди строительства парка составляет 16 га. На сегодняшний день уже выполнены работы по укладке плитки на 35 %. В благоустройство парка входит создание газонов, сейчас выполнена посадка деревьев на 30 %. Полностью проведены сети и отдельно сеть для видеонаблюдения".

Плитка возле музея будет выложена в виде контура шести областей и города Минска. Очертания уже можно разглядеть. На входе в парк установят большую арку - это уже третья очередь строительства. Завершить все работы планируют к следующей осени. Да, темпы напряженные, но зато есть ощутимая помощь - весной на субботнике трудился Президент Беларуси Александр Лукашенко. В год юбилея Великой Победы символично высадили 80 деревьев. Уже осенью эстафету благоустройства подхватили сенаторы. Такое внимание и личный вклад в общее дело профильные специалисты очень ценят.

Минск в 2025 году значительно преобразился. По-настоящему уютным местечком стал парк Уго Чавеса в Каменной Горке. Любимый минчанами Центральный детский парк им. М. Горького стал еще более современным, а колоритным - Лошицкий. Теперь это новая точка притяжения не только для прогулок, но и для проведения самых разных мероприятий. И в Минске, и в регионах задана очень высокая планка, поэтому темпы важно сохранить и в 2026 году, но главное учесть все недочеты и оперативно исправить ошибки, ведь благоустройство не ограничивается одним годом. Продолжается и объявленная Президентом пятилетка качества. Одна из ее задач - благоустройство территорий, а чистота и порядок являются национальным брендом Беларуси, который важно всем вместе сохранить и приумножить.