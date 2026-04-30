"Один район - один проект": как небольшие города Беларуси нашли свою экономическую нишу

Сильные регионы остаются одним из основных акцентов в текущей пятилетке. Вопрос номер один - экономика. В небольшие населенные пункты Беларуси привлекли инвесторов благодаря инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко "Один район - один проект".

Эффект от него уже почувствовали в каждом уголке страны. В специальном репортаже об этом расскажем на примере Могилевщины и соберем истории успеха по всей области.

Мстиславль

В 2017 году здание бывшего лицея выкупил частный инвестор для создания современного швейного производства. Проект вполне можно назвать союзным - в партнерах швейная фабрика из российского города Починок, который расположен в часе езды от Мстиславля. Логистику настроили удобную - ежегодно в город прибывает сырье, а назад отправляется уже готовая продукция. На предприятии изготавливают летнюю спецодежду для самых разных отраслей - от нефтегазовой промышленности до гражданской авиации. Дневная норма - пошив 600 костюмов.

Казалось бы, сегодня подобное чаще делается с помощью машинной работы, но остается важным человеческий фактор, ведь любой машиной должен управлять грамотный человек.

Кстати, с грамотными людьми проблем нет. С момента открытия фабрики коллектив постоянно растет. На сегодняшний день насчитывается уже почти 200 специалистов. На каждом участке разработан свой график, под который удобно подстроиться и молодым, и заслуженным работникам.

Секрет успеха - хорошее настроение и умелые руки, причем не обязательно женские. Гендерных стереотипов на фабрике нет. Один из работков пришел на производство три года назад, чтобы попробовать себя в деле. Он признался, что было всякое - и нервы ломались, и машинки, зато сейчас уже является настоящим специалистом.

В общем, главный принцип - было бы желание. Дальше на предприятии всему готовы обучить с нуля. Три месяца - и заветное трудоустройство. Если человек не из города, компания подвозит на автобусе. Все для того, чтобы люди не уезжали в Могилев, Минск или даже Россию, поэтому открытие нового производства стало настоящим событием.

Ольга Судиловская, зампредседателя Мстиславского райисполкома:

"Для района, отдаленного от областного центра, Минска, отток кадров остается быть актуальным. Благодаря таким предприятиям, как Мстиславская швейная фабрика можно стабилизировать отток кадров и привлечь рабочую силу из ближайших райцентров и населенных пунктов Мстиславского района".

Тем более что платят здесь хорошо, а еще вкладывают деньги в развитие. Недавно выкупили соседнее здание, причем тоже за одну базовую величину. Уже сделали ремонт и запустили новые участки, кое-где наладка продолжается.

"Проект был сложный из-за функциональности и назначения здания. Изначально оно было построено под учебное помещение, но его пришлось переделывать под швейное производство. Вносились корректировки в здание, в его конструкцию. Проект вышел именно для швейных цехов и складских помещений", - рассказал замдиректора Мстиславской швейной фабрики Максим Лосев.

Расширили производство благодаря инициативе "Один район - один проект", а ее миссия - создание новых рабочих мест, так что коллектив в ближайшее время станет еще больше.

Вырастить смену - дело нелегкое, но очень нужное. В средней школе № 2 г. Мстиславля на уроках труда обучают швейному мастерству с прицелом на будущую профессиональную деятельность. Учебный класс помогла оборудовать швейная фабрика, но только им дело не ограничивается - каждое лето девочек ждут на производстве, где предусмотрены практические занятия. К слову, тут можно еще и денег заработать, а заодно для себя решить, остаться ли в профессии или сменить сферу деятельности.

Елена Веркеенко, директор СШ № 2 г. Мстиславля:

"Нам помогает лекалами и материалами швейная фабрика. В рамках организации лагеря труда и отдыха девочки шили комплекты спецодежды, которые были отданы рабочим. Кроме этого, на праздничные дни наш город подсвечивается флагами, которые тоже пошиты девочками".

Вот так благодаря совместным усилиям государства и бизнеса пользу чувствуют весь город и люди. Более того, швейное дело стало настоящим брендом Мстиславля. Вот так инициатива "Один район - один проект" позволила каждому региону найти свое конкурентное преимущество.

Кричев

Продолжая тему брендов, поговорим о Кричеве, где производят цемент. Местный завод стал главным работодателем и кормильцем района. Сейчас он работает на новой площадке, но старые цеха не пустуют.

На предприятии выпускают шифер. Продукция на рынке востребованная, ведь нужна для строительства любых объектов - частных домов, промышленных предприятий и даже молочно-товарных комплексов. Внутренний рынок закрывают полностью, а тем более сейчас, когда закупили и смонтировали новую линию.

Благодаря новой линии создаются более гладкие и ровные листы с повышенными техническими характеристиками, а также на линии изготавливают листы с тиснением (например, плоский лист с тиснением под дерево, универсальную кровельную панель). "Данная инновационная продукция заменяет мокрую стандартную стяжку на современную сборную, что позволяет исключить мокрые процессы, но предоставить высокие технические характеристики и удобство", - добавил специалист частного предприятия по производству шифера Вячеслав Романенко.

Новинки сейчас активно предлагают на рынке. Говорят, главное, чтобы клиенты не боялись внедрять инновации, ведь "Один район - один проект" - инициатива про будущее и про то, как его построить даже в небольших городах.

Дрибинский район

Так, промышленность остается драйвером местной экономики, но не отстает и сельское хозяйство - современная отрасль, которая при правильном подходе может давать хороший денежный эффект. Чтобы в этом убедиться, отправляемся в Дрибинский район.

История Дрибина вполне себе иллюстрация фразы "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Сначала это была просто деревня, но сюда стали массово переселяться люди с загрязненных территорий после аварии на Чернобыльской АЭС. Благодаря росту населения в 1990-х Дрибин получил статус горпоселка и районного центра. Сегодня здесь живут примерно 3 тыс. человек. Строится и новое жилье. А все благодаря тому, что людям есть где работать.

Не только с жильем, но и социалкой в городе и районе проблем нет, все доступно и рядом. Один из перспективных проектов - племенной завод, где действительно можно зарабатывать деньги.

Казалось бы, здесь все как на обычном молочно-товарном комплексе, но задачи кардинально отличаются. Породу герефорд выращивают для дальнейшего разведения, то есть продают телочек и бычков.

"Порода не боится ни морозов, ни жары, переносит все легко. Она отличается малым количеством проблем, чем обычная голштинская черно-пестрая порода", - пояснил начальник племенного завода по разведению крупного рогатого скота Константин Лесников. Несмотря на неприхотливость, базовые вещи все равно должны быть - чистота, порядок, корма и внимание ветврача. Так и задумывалось изначально. История завода началась еще несколько лет назад, когда РУСПП "Могилевское Госплемпредприятие" выкупило пустующее имущество одного из сельхозпредприятий Дрибинщины. Благодаря инициативе "Один район - один проект" на месте заброшенных построек теперь возвышается современный комплекс.

Спрос действительно большой. Среди клиентов едва ли не все страны СНГ, а учитывая, что продажи выходят с рентабельностью в 18 %, то это поистине можно назвать золотой жилой. Таких комплексов точно должно становиться все больше.

Да, мясное скотоводство считается очень перспективным и прибыльным направлением, и Дрибинский район продолжит делать ставку на АПК.

"С "Могилевским Госплемпредприятием" мы не заканчиваем. За полгода мы подготовили для них еще один объект неиспользуемого имущества действующего сельхозпредприятия. Планируется отчуждение и дальнейшее расширение производственных мощностей данного предприятия на территории Дрибинского района", - рассказала зампредседателя Дрибинского райисполкома Зинаида Лобановская.

Горки

Сделать больше рабочих мест - вопрос актуальный для любого района, даже для такого масштабного и успешного, как Горецкий. Там тоже работают над созданием новых производств.

Горки известны не только на всю Беларусь, но даже на весь мир своей сельхозакадемией. Там обучаются по десяткам направлений и выпускаются сотни человек ежегодно. Важно, что многие остаются в профессии либо уходят в смежные отрасли.

Мастер участка частного предприятия по производству ветеринарных препаратов Юрий Липинский закончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в Горках. После армии устроился работать в организацию в 2019 году. Признался, что работа нравится из-за интересного процесса и познания нового.

Да, ассортимент ветеринарных препаратов постоянно пополняется. Тем более что у предприятия есть сертификат GMP - международный стандарт требований к организации и контролю качества. Это безусловное конкурентное преимущество, а значит им надо пользоваться по максимуму. И в данном случае помогла инициатива "Один район - один проект". В развитие вложили более 6 млн белорусских рублей.

Владимир Дзюрич, замдиректора частного предприятия по производству ветеринарных препаратов: "В состав одного проекта входило пять объектов, строительство здания по производству жидких нестерильных лекарств и средств, а также вспомогательное помещение, лаборатория. В инвестпроект входило приобретение и техническая модернизация трех объектов на соседней площадке. Мы их привели в соответствие с требованиями, всеми нормативными документами, ГОСТу, техническими требованиями. В настоящее время эти объекты функционируют и используются".

Владимир Дзюрич

И главное, что там работают свои люди - те, кто родом из Горок или Горецкого района, отчасти поэтому уезжать далеко за рублем им точно нет необходимости.

Кстати, в 2025 году компания открыла новый завод в индустриальном парке "Великий камень", но о горецкой площадке не забыли, производство будет работать и развиваться. Вот такая дружба регионов на благо экономики, а в этом ведь и есть смысл инициативы "Один район - один проект".

Как от создания производств в разных уголках страны сильнее становится вся Беларусь, смотрите подробнее в специальном репортаже.