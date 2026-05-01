"Один район - один проект": какой положительный эффект принесла инициатива

Локомотив поступательного развития регионов - инициатива "Один район - один проект" - уже приносит свои плоды. В ее рамках запущено 144 проекта и создано 6 тыс. рабочих мест.

Но все ли отнеслись к делу ответственно, какие проблемные вопросы вскрылись в процессе реализации? Об этом говорили 30 апреля на большом совещании во Дворце Независимости.

Изначально запускали инициативу с целью создать рабочие места с достойной зарплатой. Но время диктует условия. Нужна своя продукция: импортозамещающая и экспортно ориентированная. От формализма также нужно уходить. Зеленый свет - проектам, которые принесут экономике реальную пользу.

250 человек трудятся на производстве продукции из индейки

История одного бизнеса в Лиде началась 4 года назад. От прошлого литовского инвестора в наследство достались цеха в полном беспорядке. Оборудование находилось в плачевном состоянии. Новым владельцам удалось не просто реанимировать, а создать фактически новое производство за считаные месяцы. Хорошо понимали: за устойчивой работой предприятия стоит благосостояние каждого сотрудника, а это 250 человек.

Светлана Алания, обвальщик туш частного предприятия по производству индейки:

"Я работаю здесь уже 2,5 года. Сначала муж пришел, я - за ним. Коллектив на предприятии хороший и дружный. Зарплата нас устраивает. Ни капельки не пожалела, что пришла сюда".

В начале пути даже немного сомневались, придется ли индейка по вкусу потребителям. Сейчас - прямо противоположная ситуация: спрос внутри страны настолько большой, что и рады бы работать на экспорт, но мощностей уже не хватает, нужно расширяться.

История под названием "Один район - один проект" для предприятия уже завершена. Но она стала хорошим стартом для дальнейшего устойчивого развития.

Валентина Ложечник, директор частного предприятия по производству индейки:

"Поддержку от руководства района, региона и в целом от республики мы чувствовали всегда, какой бы проект мы ни начинали".

Местные власти в постоянной коммуникации с инвесторами

Сейчас предприятие готовится осваивать новые производственные площадки. Лучший показатель: если есть стройка, значит, есть развитие. Но порой не нужно возводить новые объекты с нуля, достаточно по-хозяйски подойти к содержанию уже существующих. Например, так сделали в Ивье. На месте пустующего магазина запустили швейный цех, но только на одном проекте решили не останавливаться.

Игорь Генец, председатель Ивьевского райисполкома:

"У нас за время существования программы "Один район - один проект" реализовано 2 инициативы. Сами инвесторы не придут, их всегда нужно искать. Мы сами к ним пришли с инициативой, они нас поддержали, и мы двинулись в этом направлении".

"Один район - один проект": Президент о роли местных властей

Хочешь, чтобы район развивался - сначала создай условия. От активности, неравнодушия и предприимчивости местных властей зависит очень многое. "Один район - один проект" - хорошая возможность показать, кто действительно радеет за свой регион. Эта инициатива не ради отчетов, а для людей и для страны. Об этом говорили 30 апреля на большом совещании у Президента Беларуси.

Александр Лукашенко акцентировал внимание, что в нынешних реалиях нужно уже в новом ракурсе взглянуть на задачи в рамках реализации инициативы. Создание рабочих мест как таковых - сейчас не самая важная задача. "Для нас сейчас важно построить предприятия, продукция которых будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. И продать с высокой прибылью. Для нас это сегодня наиважнейший вопрос. Но надо делать быстро", - ориентирует глава государства.

Импортозамещение в действии: ключевые детали изготавливают сами

В пятилетку качества нужно больше своей продукции для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, а также заработать на экспорте.

Например, в Могилевском районе выпускают промышленные кондиционеры. Раньше использовали в основном импортное комплектующее, но благодаря инициативе "Один район -один проект" запустили новый цех и перешли на свои детали. Качество продукции от этого только выросло, не зря могилевские системы работают на атомных станциях по всей России.

Олег Казаков, директор частного предприятия по выпуску промышленных кондиционеров:

"Теплообменник для атомных станций - конструкция очень сложная из-за того, что его срок службы должен быть 60 лет".

Инвестиции меняют жизнь районов в лучшую сторону - это хорошо знают жители юго-востока Могилевской области. Благодаря инициативе здесь появился большой рыбный кластер - это теперь бренд целого региона, как для Минщины - фармацевтика. В 2025 году случилось пополнение: в "Великом камне" открылся завод по производству лекарственных препаратов для животных.

Александр Волосач, директор частной компании по производству лекарственных препаратов для животных:

"Условия индустриального парка дают возможность компании шире пойти в технологический прогресс, потому что условия, которые создает указ Президента для работы в индустриальном парке, и инициатива позволили в кратчайшие сроки провести процессы строительства и развития компании".