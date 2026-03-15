От спортплощадок до исторической памяти: что делает Кировск привлекательным для молодого специалиста

Сегодня жить с удовольствием можно в каждом уголке Беларуси. Комфортные условия для жизни создаются как в городе, так и на селе - это государственный приоритет. Это касается не только строительства жилья, но и создания всей необходимой инфраструктуры.

Периферия должна стать привлекательней. На это не раз обращал внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко. Многое сделано и в производственной части, и в социальной сфере. Большие планы на этот счет и у Кировского района. Это готова подтвердить новый герой рубрики "Место для жизни" - учитель информатики СШ № 1 г. Кировска Каролина Кругликова.

Кировск - один из южных районов Могилевской области. Находится по пути из Могилева в Бобруйск. Это малая родина Каролины, которая вернулась сюда после окончания Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова. Сейчас работает учителем информатики и рада, что выбрала профессию педагога.

Мне кажется, она (профессия - прим. ред.) самая благородная. Ты участвуешь в развитии ребенка, становлении его как личности. Каролина Кругликова

Кстати, Кировский район и его райцентр относительно молодые. Со дня образования исполнилось всего 90 лет. К юбилею установили немало архитектурных форм, которые украсили город. "В том числе в честь кировской смаженки. Это наш самый главный бренд. Кафе продает 3 тыс. штук в день, - отметила она. - А еще есть объект в виде трактора. И неспроста, ведь район сельскохозяйственный, знаменит прежде всего "Рассветом". Так называется наше передовое предприятие, которое носит имя одного из своих заслуженных руководителей - Героя Советского Союза Кирилла Орловского".

макет трактора

Такие производства называют градообразующими, и не только за большой коллектив. Оно многоотраслевое. "У нас свое тепличное хозяйство. После модернизации оно производит овощи круглогодично. А вообще сложно сказать, что здесь не производят. В животноводстве лидеры, выращивают картофель, хлеб, даже рыбу, сами производят рапсовое масло. Одними из первых собрали в регионе урожай арбузов", - подчеркнула Каролина Кругликова.

"Кировск - это действительно то место, где все есть для жизни, - считает учитель информатики. - Больница, после реконструкции пациентов приняла поликлиника. Этой зимой установили новый аппарат ультразвуковой диагностики. Освоили эндоскопические операции. В этом году в планах обновление стоматологического оборудования".

Нужно обязательно сказать, что у нас в районе 11 школ и 5 детских садов. А еще прирастаем спортивными площадками, в городе их уже 5. Это в том числе благодаря Президентскому спортивному клубу. Каролина Кругликова

Спортплощадка в Кировске

Ежегодно там строится новое жилье, в том числе для молодых специалистов. Заложен новый современный микрорайон Северо-Западный. Построены 2 улицы. Ежегодно они будут наполняться новостройками. 40 квартир были сданы в прошлом году, 20 - планируют в этом. Появится целый жилой комплекс с торговым центром, детским садом на 90 мест, мини-рынком. А еще по задумке архитекторов появится бассейн.

"Трепетно мы относимся к исторической памяти. Важным событием стало открытие после масштабной реконструкции мемориала в честь сожженных фашистами в годы Великой Отечественной войны деревень. Указатель "Борки" - трудно проехать мимо, - подчеркнула Каролина Кругликова. - Ежегодно это место посещают тысячи белорусов, туристы из-за рубежа. 15 июня 1942 года - эту дату сложно стереть из памяти потомков тех, кто здесь был расстрелян и сожжен карателями. Это мемориал областного значения, на его плиты занесены названия всех населенных пунктов, которых постигла подобная участь. Удалось установить более 600 имен".

Каролина Кругликова

Она также добавила, что в Кировске гордятся своей историей, стараются не только сохранить ценности, но и возродить. Пример - Жиличский дворцово-парковый комплекс. "Его еще называют "Белорусский Версаль". Он был восстановлен благодаря поддержке Президента, - обозначила учитель информатики. - Это место тоже популярно среди туристов, включено во все маршруты путешественников".