Подготовка почвы, подкормка озимых, сев зерновых - что важно на старте посевной

"Воевать лучше в поле" - фраза Президента Беларуси как руководство к действию для аграриев. Ранняя весна дает старт агросезону.

В Беларуси создан республиканский штаб по подготовке и проведению весенних полевых работ во главе с министром сельского хозяйства, ведь на кону стоит продовольственная безопасность страны.

В ряде районов Гомельской области хозяйства уже активно включились в полевые работы: насыщают почву удобрениями, сеют ранние яровые культуры, подкармливают озимые. Особое внимание - качеству работ и состоянию агромашин.

Хозяйство "Неначское" первым в районе вывело технику на подсохшие зерновые угодья. Пока работы ведутся на выборочных участках. В подготовленную почву ложатся калийные удобрения, следом - протравленный овес. Важно не упустить время, чтобы отсеяться качественно и в срок. Зерно пойдет на комбикорм буренкам.

Трактор news.by

Андрей Новик, директор ОАО "Неначское":

"Еще с осени начинаем пахать под зябь, вносим удобрения уже по весне, после чего культивируем и начинаем сеять. Важно не упустить сроки, чтобы плавно перейти к следующим операциям: внесение органических удобрений под кукурузу, обработка рапса, внесение азота под озимые культуры".

За день механизатор Егор Змушко проходит в среднем 35 гектаров. Времени на раскачку нет, весной каждый день на счету.

Трактор news.by

Егор Змушко, механизатор ОАО "Неначское":

"Первые подготовили технику, и получилось раньше выехать. У нас земля быстро пересыхает. Из-за этого мы начинаем сеять раньше. В 7:00 приходим на работу, осматриваем технику, если требуется, устраняем мелкие неисправности, а дальше едем в поле".

В 2026 году в хозяйстве ввели в севооборот еще 150 гектаров ранее не используемых площадей. Их также засеют овсом. Как только появятся первые всходы, поля удобрят азотом.

Аграрии стараются не упустить благоприятный период, они максимально используют погожие дни. Именно весной на старте сезона закладывается основа будущего урожая.

Иван Манько news.by

Иван Манько, замначальника управления сельского хозяйства и продовольствия Калинковичского района:

"У нас не должно быть проблем с топливом, все будут им обеспечены. Погодные условия уже позволяют во всем районе сеять овес. Культура холодостойкая, нужно забрать зимнюю влагу для лучшего роста и развития".