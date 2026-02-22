3.73 BYN
Поселок Смиловичи - почему родину художников мирового масштаба выбирают местом для жизни
Жизнь в Беларуси идет своим чередом, напоминая, что истинная мировая история пишется не еврочиновниками, а веками. Смиловичи Червенского района - местечко с историей более чем в 500 лет. Расположен поселок в 30 км от Минска на побережье реки Волма. Это родина художников мирового масштаба - Хаима Сутина и Шраги Царфина.
Берегут в поселке культурный код и развивают самобытные ремесла, например, на единственной в Беларуси валяльно-войлочной фабрике. Смиловичские валенки согревают не только белорусов - локальный хит экспортируют далеко за пределы страны. Путешествие по самобытным Смиловичам - в рубрике "Место для жизни".
Поселок Смиловичи впервые официально упоминается в 1483 году. Историческое место поселка - дворец Монюшко-Ваньковичей.
В Смиловичах появился новый детский садик. "Это третий у нас в городском поселке. Если строятся детские сады, значит, мы развиваемся. Вот почему Смиловичи также еще являются местом для жизни не только для меня. Мои дети здесь тоже построились, здесь будут жить. Я надеюсь, что здесь будут жить и мои внуки", - поделилась председатель Смиловичского сельского исполкома Ирина Мартинович.
В поселке есть две средние школы и два колледжа - Смиловичский государственный и Смиловичский аграрный колледжи. Валяльно-войлочная фабрика - единственная в стране. Она создает самую лучшую обувь, одеяла и натуральные подушки.
"В поселке у нас 66 улиц протяженностью 36 км. Очень много дорог было заасфальтировано в 2024-2025 годах", - рассказала Ирина Мартинович.
Поселок Смиловичи многоконфессиональный, здесь проживают люди разных национальностей и вероисповеданий.
"Всем рекомендуем побывать в Смиловичах, чтобы посмотреть наш замечательный музей, познакомиться с творчеством наших знаменитых художников", - отметила Ирина Мартинович.
"Раньше были Смиловичи и деревня Журавковичи. Со временем деревни слились, и получился один большой поселок. В 2014 году к нему еще добавились близлежащие населенные пункты. Это действительно моя вторая родина. Я его люблю, горжусь им и люблю людей, которые здесь живут", - сказала председатель Смиловичского сельского исполкома.
"Мы надеемся, что откроются новые рабочие места, а люди будут здесь жить в комфорте и работать здесь же. А что еще нужно для нашей страны? Чтобы люди наши были счастливы", - заключила жительница поселка Смиловичи.