Работникам МЧС Гродненской области вручили ключи от арендных квартир

Автопарк МЧС Гродненской области пополнился 12 единицами современной техники. На вооружение служб поступили новые автомобили, приобретенные за счет областного бюджета, а также 35 семьям работников МЧС региона вручили ключи от новых арендных квартир.

Спасателю-пожарному пожарной аварийно-спасательной части № 3 Гродненского городского отдела МЧС Сергею Волонтею предоставили арендное жилье (трехкомнатную квартиру). Пожарный воспитывает двух детей, поэтому он рад получить такой подарок к Новому году. Он также поблагодарил государство за такую помощь.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

"Сегодня предусмотрена в законодательстве возможность получения после 20 лет службы в собственность этой квартиры. Такой возможностью воспользовались уже 12 спасателей Гродненской области. Это свидетельство создания системы, условий, которые мотивируют работников на службу в органах и подразделениях".

Кроме того, ОСВОД региона получил новый специализированный автомобиль МАЗ стоимостью почти 426 тыс. белорусских рублей. Он полностью оснащен комплексом оборудования для проведения водолазно-поисковых и спасательных работ и сегодня не имеет аналогов в Беларуси.

Председатель Гродненской областной организации ОСВОД Сергей Виноградов сообщил, что автомобиль был разработан в Гродненской области организацией ОСВОД. Имеет в комплектности приборы для наблюдения сверху - белорусские дроны, робот, предназначенный для работы под водой на расстоянии до 200 м, есть приспособления для работы в ночное время и подо льдом.