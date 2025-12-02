3.73 BYN
Работникам МЧС Гродненской области вручили ключи от арендных квартир
Автопарк МЧС Гродненской области пополнился 12 единицами современной техники. На вооружение служб поступили новые автомобили, приобретенные за счет областного бюджета, а также 35 семьям работников МЧС региона вручили ключи от новых арендных квартир.
Спасателю-пожарному пожарной аварийно-спасательной части № 3 Гродненского городского отдела МЧС Сергею Волонтею предоставили арендное жилье (трехкомнатную квартиру). Пожарный воспитывает двух детей, поэтому он рад получить такой подарок к Новому году. Он также поблагодарил государство за такую помощь.
Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:
"Сегодня предусмотрена в законодательстве возможность получения после 20 лет службы в собственность этой квартиры. Такой возможностью воспользовались уже 12 спасателей Гродненской области. Это свидетельство создания системы, условий, которые мотивируют работников на службу в органах и подразделениях".
Кроме того, ОСВОД региона получил новый специализированный автомобиль МАЗ стоимостью почти 426 тыс. белорусских рублей. Он полностью оснащен комплексом оборудования для проведения водолазно-поисковых и спасательных работ и сегодня не имеет аналогов в Беларуси.
Председатель Гродненской областной организации ОСВОД Сергей Виноградов сообщил, что автомобиль был разработан в Гродненской области организацией ОСВОД. Имеет в комплектности приборы для наблюдения сверху - белорусские дроны, робот, предназначенный для работы под водой на расстоянии до 200 м, есть приспособления для работы в ночное время и подо льдом.
Всего за последние три года в области введено в эксплуатацию 146 арендных квартир для спасателей, общий объем финансирования превысил 14,7 млн белорусских рублей. Работа по укреплению материально-технической базы МЧС продолжится. До конца 2025 года ключи от квартир получат еще две семьи в Кореличах.