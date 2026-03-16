Ремонт дорог, обновление соцобъектов: как благоустраиваются белорусские регионы для комфортной жизни

Белорусы умеют в единстве трудиться на благо страны и малой родины, а Год благоустройства - тому подтверждение. Среди городов и городских поселков с населением до 10 тыс. человек в числе лучших Чашники Витебской области. Одна из точек роста - туризм, ведь северный регион известен живописной природой.

За 2025 год в Чашниках и районе преобразились около сотни объектов. Акцент - на ремонт дорог, благоустройство улиц и дворов. Масштабное обновление стало подарком местным жителям к областным "Дожинкам". Праздник вдохновил на поддержание порядка.

Праздничная атмосфера для коллектива Чашникской детской школы искусств - часть профессиональных будней, рассказывают педагоги. Здание обновили, и теперь музыка звучит в просторных интерьерах.

Ольга Будко

Ольга Будко, директор Чашникской детской школы искусств:

"Для нас это новый этап, здесь кипит жизнь. Мы видим горящие, радостные глаза учащихся, которые радуют нас своими результатами, успехами и победами".

Ульяна Токарева приехала в Чашники из Витебска по распределению. Коллеги помогают девушке освоиться. У молодого специалиста много творческих планов. Сейчас коллектив готовится к областному конкурсу оркестров. Как только позволит погода, концерты будут давать во внутреннем дворике школы искусств. После модернизации здесь стало особенно уютно.

Ульяна Токарева, учитель Чашникской детской школы искусств:

"Все очень красиво переделали. Музыкальная школа преобразилась, сделали хорошие кабинеты".

Планами по благоустройству делится и директор Чашникской гимназии Светлана Лизука. Здесь учатся 260 детей. Территория и спортивные площадки благоустроены. Теперь ждут комфортной погоды, чтобы удивить жителей райцентра цветочными композициями.

Чашникская гимназия

Светлана Лизука, директор Чашникской гимназии:

"Я стараюсь деток встречать на крыльце гимназии, они получают от этого импульс. У нас сейчас очень красивый фасад, это радует всех".

Полностью преобразилось здание ЗАГСа, где теперь в торжественной обстановке регистрируют важные моменты в жизни семей. По соседству есть районный архив.

"Были более скромные условия. Сейчас мы располагаем двумя красивыми залами: залом ожидания и залом торжественной регистрации. Созданы очень комфортные условия для сотрудников, просторные кабинеты", - рассказала начальник отдела ЗАГС Чашникского райисполкома Наталья Попелкова.

Широкий спектр услуг сконцентрирован в новом расчетно-кассовом центре. Как говорят жители города, современное здание гармонично вписалось в архитектуру.

Витебскэнерго

Светлана Сузина, начальник Чашникского районного производственно-сбытового участка филиала "Энергосбыт" РУП "Витебскэнерго":

"Обслуживание у нас на высшем уровне. Город доволен".

Сейчас среди основных задач для Чашникского района благоустройство Новолукомля. В приоритете - ремонт дорожного полотна и дворов, а также озеленение города энергетиков.

Дмитрий Станкевич

Дмитрий Станкевич, председатель Чашникского райисполкома:

"Много планов амбициозных. Нужно привести школы в такое же состояние, в котором сейчас наша гимназия. Нужно сделать так, чтобы людям было комфортно жить".