Сельхозорганизации 19 районов Минской области приступили к севу
Редакция news.by
Продолжается активная работа в полях. Сельхозорганизации 19 районов Минской области приступили к севу. Задействовано почти 6 тыс. единиц техники.
В хозяйстве "1 мая" Несвижского района первыми в почву попадают семена ярового ячменя (используют отечественный сорт этой культуры). В планах засеять 175 га. С этим справляется один механизатор на энергонасыщенной технике. Одновременно продолжается и внесение удобрений на полях с озимыми.
В сельхозпредприятии "1 мая" развивается и животноводство. Здесь приступили к строительству комплекса по откорму быков. Это пилотный проект нового типа для АПК Минской области.