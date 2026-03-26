Сельхозорганизации 19 районов Минской области приступили к севу

В хозяйстве "1 мая" Несвижского района первыми в почву попадают семена ярового ячменя (используют отечественный сорт этой культуры). В планах засеять 175 га. С этим справляется один механизатор на энергонасыщенной технике. Одновременно продолжается и внесение удобрений на полях с озимыми.