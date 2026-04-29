Сельхозпредприятия Минщины получили 100 новых комбайнов "Гомсельмаш"

Аграрии Минской области в этом сезоне планируют собрать 3 млн т зерна, включая кукурузу и рапс. Для этого есть все необходимое: качественные семена и удобрения, специалисты и надежная техника.

29 апреля сельхозпредприятия центрального региона получили 100 новых комбайнов "Гомсельмаш". Машины стали подарком к 1 мая.

На сегодня в Минской области засеяно 240 тыс. га яровых культур (это половина от всего объема). Для нескольких десятков механизаторов, которые участвуют в севе, 29 апреля была небольшая передышка для того, чтобы получить ключи от новых комбайнов.

Новые, в том числе флагманские модели отечественной техники торжественно вручили сельхозпредприятиям всех районов Минской области - это зерноуборочные и кормоуборочные комбайны "Гомсельмаш". Среди счастливчиков-механизаторов есть и девушки - хозяйки хлебных нив из Столбцовского и Слуцкого районов.

Марина Пенязь, механизатор сельхозпредприятия "Весейский Покров" (Слуцкий район):

"Вместе со свекром я два сезона работала как помощник комбайнера. Мне нравится эта работа, она приносит удовлетворение, т. к. ты понимаешь, что вносишь вклад в каравай страны. Планируем, что буду комбайнером я, а помощником станет свекор".

Ключи от почти сотни машин хлеборобы получили из рук руководства центрального региона и первого заместителя гендиректора машиностроительного гиганта, которые отметили, что ставка на качественную механизацию - один из гарантов хорошего урожая.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Мы уже начали подготовку к уборочной кампании. В ней будет задействовано свыше 1,5 тыс. зерноуборочных и свыше 700 комбайнов кормоуборочных комбайнов. Вместе с "Гомсельмашем" в Год белорусской женщины по-особенному подошли к покраске комбайнов, решили это сделать красиво и знаково, потому что наши женщины этого заслуживают. Они показывают, что способны, когда это необходимо, не просто коня на скаку остановить, а и укротить и приручить 330 лошадиных сил, которые есть в этом комбайне".

Дмитрий Афанасьев, первый заместитель гендиректора ОАО "Гомсельмаш":

"Все машины каждый год обновляются. Эти машины уже с новыми кабинами, двигателями, реверсионным вентилятором. Я надеюсь, они нам все скажут спасибо по итогам этого года".