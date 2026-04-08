"Шкловский агросервис" возьмет на себя часть сложных ремонтов сельхозтехники Могилевской области

ОАО "Шкловский агросервис" возьмет на себя часть сложных ремонтов сельхозтехники региона. Об этом журналистам рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко по итогам доклада Президенту, сообщает БЕЛТА.

"Тема райагросервисов озвучена Президентом не первый раз. На территории Могилевской области работает пять таких предприятий, которые занимаются ремонтом техники. При них созданы мехотряды, оказывающие услуги сельскому хозяйству", - сказал Анатолий Исаченко.

По его словам, в этом году предприятия отремонтировали 70 энергонасыщенных тракторов, порядка 130 двигателей, а также ряд другой техники. Спрос на услуги растет, но мощности уже загружены, и справляться с объемом становится сложнее.

"Поэтому предприятие ОАО "Шкловский агросервис", я думаю, как раз подставит плечо в этом направлении. Часть сложных ремонтов мы перенаправим туда. Плюс создадим мехотряды, которые также будут востребованы в оказании услуг нашему сельскому хозяйству, - подчеркнул председатель облисполкома. - Наша задача - чтобы предприятие окупало само себя, работало, оказывало услуги, а за эти услуги надо платить".