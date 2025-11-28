Сохранение исторической памяти: как парламентарии на местах поддерживают гражданские инициативы

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси активно работают в своих избирательных округах. Парламентарии помогают решать вопросы благоустройства и наведения порядка на земле, курируют социальную сферу.

Михаил Оксенюк, депутат по Гродненскому-Занеманскому округу, за день может проехать сотни километров, по телефону сделать десятки звонков. На связи с избирателями он находится круглосуточно. Его задача - быть в курсе ситуации на местах.

В годы войны в гродненском микрорайоне Фолюш располагался один из крупнейших в Беларуси немецких концлагерей - "Шталаг-324". Он занимал около 50 га. С 1941 по 1943 год в лагере погибли до 33 тыс. солдат и мирных жителей. В 2024 году гродненскому "Шталагу" присвоен статус историко-мемориального места погребения, а к 80-летию Великой Победы комплекс пережил масштабную реконструкцию. Сегодня имена 1,4 тыс. жертв нанесены на гранитные плиты.

Александр Родионов, председатель совета Гродненской городской ветеранской организации:

"По итогам этого года установлено более 1 тыс. новых фамилий тех военнослужащих, которые погибли на территории "Шталага". Поэтому обращаемся с просьбой продолжить стену, где будут увековечены фамилии бойцов".

Роль депутатов в жизни регионов нужно повышать, а для этого необходимо чаще встречаться с людьми. Судьбу благоустройства улицы Фолюш решила одна такая встреча. Депутат собрал воедино усилия местных предприятий и неравнодушных жителей. Теперь в микрорайоне есть новые лестницы и стоянка.

Михаил Осоцкий, житель г. Гродно:

"Депутат - это наша власть, которую мы выбрали, которая имеет большие полномочия. Мы рассчитывали на его помощь и решили многие вопросы по Фолюшу".

Забота о каждом и улучшение качества жизни - на этом принципе строят свою работу депутаты в избирательных округах. Только за 2025 год Михаилу Оксенюку поступило около 40 обращений. Они касались разных сфер: экономики, образования, ЖКХ. Парламентарий лично контролирует каждый вопрос, чтобы убедиться, что решения принимаются в интересах людей.

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Все это решается совместно с местными органами власти, с руководством администрации района и города. Только тесное взаимодействие и взаимопонимание между исполнительной и законодательной властью может привести к хорошим результатам, которые ждут от нас граждане".