Спрос на сельский вайб - белорусы оживляют пустующие дома и деревни

Сегодня все больше белорусов доказывают, что пустующий и забытый дом может обрести яркие краски и стать настоящим местом силы. Кто-то в маленькой деревне "выводит контуры" своего дела, а кто-то просто возвращает теплые оттенки стенам, где годами не было слышно человеческого голоса.

В 2025 году в хозяйственный оборот вовлекли почти 7 тыс. пустующих домов, за каждым таким адресом стоит своя история.

Всегда найдутся скептики, кто скажет, что в деревне делать нечего. На это Андрей и Владимир улыбнутся и возьмут в руки инструмент. Около года назад во время разговора за чашкой кофе они решили подарить вторую жизнь участку, где больше никто не живет.

Андрей Куратник, житель Мядельского района:

"Здесь стояло 6 сараев и жилой дом, из которого мы планируем сделать банный комплекс. Все находится в процессе стройки: комната отдыха, спальное место, парная".

Владимир Кос, житель Мядельского района:

"Мы долго думали, какие же домики будут у нас на территории. Решили, что это будет необычное строение. Выбор пал на морские контейнеры. В данной местности это точно первый проект. Все будет обшиваться, будет большая терраса с выходом и мангальные зоны".

Для большой семьи Каптюх необходимо внушительное пространство. Около 5 лет назад они решили променять столичную прописку на деревенскую. Дальше бескрайние поля рядом, родное место с детскими воспоминаниями и 5 собственных участков, которые остались без хозяев. С господдержкой строят дом мечты.

Дарья Каптюх, жительница Слуцкого района, многодетная мама:

"Тут ты можешь и с председателем, и с директором колхоза договориться по-человечески. Магазинов нет, но есть доставка. Кто-то начинает восстанавливать свои старые дома, дачники тоже активно начали строиться, ремонтироваться".

Одно из зданий в деревне Новые Рачковичи 2 года пустовало. Но 5 месяцев назад местный предприниматель вдохнул в стены новую жизнь. Магазин популярен и среди жителей соседних деревень. В ассортименте свежие овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, сезонная одежда и хозтовары.

Такой подход решает не просто проблему заброшенных строений. Новые владельцы могут приобрести жилье по доступной цене. За 2025 год в Беларуси вовлечено в хозоборот около 7 тыс. пустующих домов, что почти на 20 % больше, чем в 2024-м. Часть сносят, но и земли не пустуют.

Наталья Хотенко, председатель Рачковичского сельского исполнительного комитета:

"Люди видят, что порядок наводится, и задумываются, что где-то там у них есть родное место на их маленькой родине. Для того чтобы они приезжали, осели, чтобы деревня жила, нужно сделать все условия. На это и нацелена наша работа".

Сегодня Единый реестр пустующих домов содержит информацию о 28 тыс. адресах, которые ждут своих хозяев. Также предлагают около 400 объектов по стоимости ужина в кафе или ежедневной покупки в магазине - за 45 рублей.

Евгений Батуревич, консультант главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:

"Существует 2 варианта покупки. Исполком должен определиться, как он продает: путем аукциона либо прямой продажи. Если говорить о прямой продаже, здесь уже цену устанавливает исполком, в том числе и за одну базовую. Есть ряд территорий, на которых нельзя продавать за одну базовую величину: это город Минск и областные центры. В течение года необходимо привести дом в состояние, пригодное для проживания. Все это прописывается в решении исполкома о том, что конкретно надо сделать".

Кроме того, в стране прорабатывают изменения в Кодекс о земле. Для развития туризма можно приобрести и здания со статусом историко-культурной ценности или открыть свое производство в давно пустующем.

Ирина Тяглова, начальник главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:

"В Столинском районе Брестской области при продаже за одну базовую величину сейчас очень успешно реализуются молочно-товарные фермы, выращивание овощных культур. На базе бывших садов и школ также есть примеры производства и самоклеящихся этикеток, и изделий из металла, и производства даже конфет и парфюма".