Тракторы и профилактории: расскажем о новинках, которые внедряют в хозяйствах на севере страны
Закупка техники для хозяйств Витебской области, а также строительство профилакториев для телят находятся в числе основополагающих тем доклада Президенту Беларуси председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника. Работа по созданию комфортных условий для поголовья ведется.
Содержание поголовья в комфортных условиях - одна из важных задач для хозяйств, ведь от этого зависит количество, а еще качество молока и мяса. Чтобы соответствовать запросам времени, в АПК северного региона продолжается реконструкция и строительство новых молочнотоварных комплексов.
От идеи до реализации чуть меньше месяца. Еще немного и профилакторий для телят достроят. Деревянные, быстро возводимые конструкции - новинка для Оршанского района. Экспериментирует хозяйство "Межево-Агро". Среди очевидных плюсов быстрый, простой монтаж.
Дмитрий Круковский, заместитель гендиректора ОАО "Оршанский райагросервис":
"Это доступные материалы и по стоимости, и по монтажу. Тем более что производятся они у нас, на наших пилорамах".
Хозяйство прирастает, поэтому нужно расширяться. В новом профилактории будут содержать телят от рождения до 2 месяцев. Таким образом получится полноценный сельскохозяйственный комплекс замкнутого цикла. Это удобно, говорят специалисты животноводческой отрасли.
Юлия Комарова, начальник комплекса КУСХП "Межево-Агро":
"Условия хорошие. Телятницы деток смотрят: поят, кормят, чистят. Новый профилакторий построили. В ближайшее время запустим".
Именно сейчас белорусские аграрии сдают важный экзамен в полях. Было время подготовиться, отремонтировать технику, чтобы со старта не было суеты.
Александр Малецкий более 20 лет отвечает за продовольственную безопасность. Его секрет в трудолюбии. В этом агросезоне мужчине доверили новый трактор. В одном строю вместе с белорусскими работает машина производства Петербургского тракторного завода. И с виду, и на деле мощный. Отработать оперативнее помогает и отечественная широкозахватная сеялка.
Александр Малецкий, тракторист ОАО "Якубово-Агро":
"Машина хорошая, мне нравится. Комфортно работать на мощном тракторе. Нужно в сроки уложиться, чтобы получить хороший урожай".
В хозяйстве 24 трактора, 5 из которых энергонасыщенные. Именно от их исправного, уверенного хода и командной сплоченности зависит результат.
Наталья Шендрик, директор ОАО "Якубово-Агро":
"Мы заканчиваем, осталось посеять 150 га яровых зерновых. Потом мы приступаем к посеву кукурузы на зерно".
В хозяйстве увеличили площадь под кукурузу на зеленый корм, чтобы создать оптимальный запас для поголовья. Ведь сбалансированный рацион обеспечит путь к большому молоку, а значит, и продовольственную безопасность.