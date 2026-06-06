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В Борисовском районе проходит финал военно-патриотического турнира "Вызов"

Вызовы сами себе вновь бросили белорусские школьники. На территории полигона учебного центра Военной академии в Борисовском районе проходит финал 3-го сезона военно-патриотического турнира "Вызов".

В 2026 году проект объединил около 800 юных патриотов со всей страны, но до решающего этапа дошли лишь 4 лучшие команды: представители Минска, а также Минской, Гродненской и Брестской областей.

Испытания для бойцов начались на рассвете: медицинская подготовка, оборона, марш-броски. Свою стойкость ребята проверяли и на таких этапах, как обкатка танком, штурм здания и захват позиций противника. Все условия здесь максимально приближены к боевым.

Путь к главному полигону страны был долгим: сотни часов тактической подготовки, полевых выходов и работы над собой. Чтобы оказаться здесь, парни и девушки преодолели все этапы отбора в своих регионах. Все они воспитанники военно-патриотических клубов. Имя победителя этого сезона станет известно уже 7 июня.

Разделы:

РегионыОбщество

Теги:

Вызоввоенно-патриотический турнир