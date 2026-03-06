В Гомеле в преддверии 8 Марта состоялся торжественный прием женщин

Торжественный прием женщин по случаю 8 Марта состоялся в Гомеле. Гостьями церемониала в честь самого нежного праздника в году стали победительницы конкурса "Женщина года" Гомельской области и обладательницы ордена Матери.

Это представительницы прекрасного пола, которые реализовались как лучшие в профессии, общественной деятельности, творчестве, материнстве. В Гомельской области 2 025 жительниц удостоены высшей женской награды - ордена Матери, в том числе 12 - в 2026 году. Государственные награды как символ признательности особой роли матери вручил председатель облисполкома Ивана Крупко.

Ирина Тылькович, победительница конкурса в номинации "Сердце отдаю людям", замдиректора СШ № 14 г. Мозырь, председатель Мозырской районной организации БСЖ:

"Как только солнце начинает светить ярче, стремимся сделать еще больше, больше отдать своей любви, вдохновить мужчин и сделать много добрых дел. Такие приемы - большая честь, поэтому присутствует волнение".

Цветы, поздравления, а еще песни. Атмосферу праздника красоты, теплоты и женственности поддержали выступления солистов и творческих коллективов.