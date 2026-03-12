3.73 BYN
В Минске начались весенние работы по благоустройству и озеленению города
Время весеннего обновления в столице. В Минске стартовал месяц благоустройства и озеленения. Акцент - на парки, скверы, тротуары и дороги, а также дворы и территории у многоэтажек.
К работам присоединятся и сами горожане: каждые выходные в разных районах будут проходить субботники. Жилищно-коммунальные организации обеспечат инвентарем и определят, какие территории срочно требуют благоустройства.
Анастасия Сулимская, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:
"Мы проведем и всем полюбившиеся акции по правилам противопожарной безопасности в жилищном фонде совместно с МЧС, правилам парковки во дворах совместно с ГАИ, правилам содержания домашних животных с предприятием "Фауна города" и, конечно же, по сортировке отходов с предприятиями - перевозчиками отходов. Так как текущий год объявлен Годом белорусской женщины, мы решили все наши мероприятия объединить девизом "Женщина в движении".
В 2026 году столицу продолжат активно озеленять, украшать цветами и новыми малыми архитектурными формами. Уже этой весной высадят более 10 тыс. деревьев и около 50 тыс. кустарников. Новые растения в основном появятся вдоль улиц и Минской кольцевой автомобильной дороги.