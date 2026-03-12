В Минске начались весенние работы по благоустройству и озеленению города

Время весеннего обновления в столице. В Минске стартовал месяц благоустройства и озеленения. Акцент - на парки, скверы, тротуары и дороги, а также дворы и территории у многоэтажек.

К работам присоединятся и сами горожане: каждые выходные в разных районах будут проходить субботники. Жилищно-коммунальные организации обеспечат инвентарем и определят, какие территории срочно требуют благоустройства.

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:

"Мы проведем и всем полюбившиеся акции по правилам противопожарной безопасности в жилищном фонде совместно с МЧС, правилам парковки во дворах совместно с ГАИ, правилам содержания домашних животных с предприятием "Фауна города" и, конечно же, по сортировке отходов с предприятиями - перевозчиками отходов. Так как текущий год объявлен Годом белорусской женщины, мы решили все наши мероприятия объединить девизом "Женщина в движении".

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства