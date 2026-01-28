В Минской области обработали более 4 тыс. км дорог противогололедными материалами

Циклон "Леони" второй день испытывает белорусов на прочность. Мокрый снег и дождь ледяным покрывалом сковал деревья, дороги, автомобили, а местами и линии электропередачи.

Работы по уборке снега и обработке территорий противогололедными материалами продолжаются в каждом регионе Беларуси. В Минской области в ночное время было задействовано более 200 единиц спецтехники ЖКХ и обработано более 4 тыс. км дорог. С 6:00 в Дзержинске расчищают тротуары и дворы, остановки и центральные дороги.

"Когда едет трактор, он откидывает снег на зеленую зону и пешеходную дорожку. Потом приходится все по-новому расчищать. Это осложняет работу, а так и несложно. С утра посыпали дорогу, а дождь это все закрывает, потом снова надо все делать", - рассказал уборщик территорий и улиц Дзержинского ЖКХ Владимир Ковалев.