В Минской области посеяно более 80 % яровых культур

Продолжаются весенние полевые работы. В Минской области уже посеяно более 80 % ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Практически завершена подкормка озимых на площади более чем 330 тыс. гектаров. Это самый высокий показатель в стране.

В хозяйстве "Гастелловское" проводят такую операцию, как боронование озимых культур. Этот вид работ повышает урожайность. Она в сельхозпредприятии насчитывает более 100 ц/га.

Александр Гончаров, замдиректора ОАО "Гастелловское":

"Происходит боронование озимых зерновых культур аэростатической бороной, мы ее только в этом году приобрели. За один проход она производит сразу 4 операции: уничтожение снежной плесени, разрушая почвенную корку, она дает доступ кислороду и препятствует испарению влаги. Также она выдергивает сорняки, которые проросли".

Большая роль в посевной кампании отведена такой организации, как "Белсемена". Она координирует деятельность хозяйств, производящих элиту семян.

Алексей Позняк. Заместитель гендиректора РО "Белсемена":

"Бюджетная поддержка на семена гибридов кукурузы составляет 2,5 млн рублей. На эти деньги мы приобретаем семена родительских линий белорусской селекции в Полесском институте растениеводства, выращиваем в сырьевых зонах Брестской и Гомельской областей. Мы получаем 17-18 тыс. т семян, что в деньгах составляет около 56 млн. По импортозамещению мы готовы обеспечить семенами кукурузы до 70 % белорусской селекции".