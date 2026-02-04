В Минской области телят утепляют специальными жилетками для защиты от холода

Зимние наряды для защиты от морозов: в холодную погоду особое внимание уделяют падежу скота. Здоровое поголовье - это инвестиции, в том числе в продовольственную безопасность. Сохранить молодняк - ключевая задача. В хозяйствах Минской области у телят появилась даже своя "зимняя коллекция".

"Жилетка для телят состоит внутри из мягкой хлопчатобумажной ткани, ветрозащитной ткани и в середине наполнена синтепоном для утепляющих свойств. С помощью карабинов мы эту тесьму можем расстегнуть, застегнуть, увеличить или уменьшить размер", - рассказала мастер швейного предприятия Екатерина Ганич.

Светлана Нехлебова, начальник отдела продаж швейного предприятия:

"Обратились Солигорский, Стародорожский, Вилейский, Слуцкий, Копольский районы. Солигорский район отработан полностью. На данный момент полтора тысячи жилетов уже отшито и направлено в Солигорский и Вилейские районы".