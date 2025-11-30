В Заславле строят современную поликлинику

Масштабный медицинский объект возводят в Заславле. Его реализацию разделили на три очереди. Первая - строительство поликлиники на 700 посещений в смену.

Само здание запланировано как пяти- и шестиэтажное с индивидуальным проектом. В перспективе за поликлиникой вырастет лечебно-диагностический корпус. Соединит их крытая галерея-переход. Сейчас идут внутренние работы - бригады прокладывают инженерные коммуникации.

В Заславле появится и физкультурно-спортивный комплекс. Во время "Дожинок" заложили символический камень как знак начала строительства.

"Возводятся проекты социальной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы. В 2025 году будет закончено 9 объектов не только социальных, но связанных с жизнью людей. На следующий год продолжается строительство таких объектов, как хирургический корпус № 2 Минской областной клинической больницы", - рассказал первый зампредседателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Быков.