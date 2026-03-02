Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Жодинской центральной больнице появился высококлассный аппарат ультразвукового исследования

Широкие возможности в системе регионального здравоохранения: больницы Минской области пополняются новым диагностическим оборудованием.

Так, в Жодинской центральной городской больнице появился аппарат ультразвукового исследования высокого класса. Его разместили в терапевтическом корпусе.

По своему уровню он приближен к аппарату компьютерной томографии. Кроме того, в медучреждении обновлено и эндоскопическое оборудование, которое позволяет выполнять широкий спектр исследований.

Светлана Черменина, завотделением ультразвукового исследования Жодинской центральной городской больницы:

"Разрешающая способность оборудования отличная, качество диагностики в разы улучшилось. То есть мы можем быстрее визуализировать ту или иную картинку. Безусловно, качество повысилось благодаря наличию данного оборудования. Планируем вводить стресс-эхокардиографию, то есть делать диагностику ишемической болезни сердца для пациентов. Мы можем оценивать жесткость тканей при таком методе, как эластография, который помогает при диагностике доброкачественных и злокачественных заболеваний".

Если говорить о ближайшей перспективе, то в системе здравоохранения Жодино появится и новый аппарат магнитно-резонансной томографии.

