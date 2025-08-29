Важный этап: какую урожайность дают кукурузные поля Гомельской области и как соблюдаются технологии

Сельхозорганизации Беларуси активно ведут уборку кукурузы на силос. Сочная и витаминная культура, богатая белком, станет хорошей прибавкой к уже собранному урожаю и заготовленным травянистым кормам для буренок.

Сейчас важно задействовать все ресурсы, чтобы в оптимальные сроки и качественно провести этап кормозаготовки. Ведь от того, насколько четко и слаженно она пройдет, зависит продовольственная безопасность страны, ее экспортный потенциал.

На торфяно-болотистых землях хозяйства "Речицкий-Агро" кукуруза выросла на славу - дает 300 центнеров с одного гектара. Из-за весенних заморозков некоторые участки пришлось пересевать, но на урожайности это не отразилось. Даже с учетом экстремальных условий на старте уборки аграрии получают хороший результат, потому что соблюдают технологию и по-хозяйски относятся к делу.

Денис Краснокутский, директор СУП "Речицкий-Агро":

"На отвозке задействовано порядка 7-8 единиц техники на один комбайн. К нам командированы работники Речицкого метизного завода на постоянной основе как наша головная организация, учредитель помогает нам. Кроме того, мы привлекаем стороннюю технику, нанимаем автотранспортное предприятие для перевозки, чтобы уложиться в максимально сжатые агрономические сроки".

Кукуруза - настоящий энергетик для буренок. Ее кормовая ценность выше в сравнении с другими фуражными растениями - в 100 г 330 килокалорий. Пока культура в оптимальной фазе спелости и погода позволяет, уборка идет активно. Перевозит зеленую питательную массу Вячеслав Стасенко. Процесс отлажен, круг за кругом машина быстро заполняется свежим миксом.

"Речицкий-Агро" первым в районе вывел технику на зеленые плантации. Растения молочно-восковой спелости на отечественном кормоуборочном комбайне измельчает Алексей Фролов. В сельском хозяйстве не новичок, все тонкости агронауки знает.

Алексей Фролов, механизатор СУП "Речицкий-Агро":

"В этом году кукуруза неплохая, хорошая. Початки есть, погода помогла. Работаем с 7 утра и до 7 вечера, а бывает и позже. Заготовим корма - будет молоко, будет мясо. Все появится на прилавках".

Травянистые корма - залог стабильных привесов и большого молока. Такой зеленой массы в рационе животного должно быть более 70 %. Силос консервируют и сохраняют круглый год в хранилищах. Всего в хозяйстве их 8.

В "Речицком-Агро" насчитывается 2,5 тыс. буренок, запас питательных кормов для них будет заложен вовремя, в этом уверены в хозяйстве.

Еще одна важная культура для АПК - озимый рапс. В сельхозпредприятии "Оборона страны" сев на зерно этой масличной культуры уже закончен, на фураж - в активной фазе. В помощь аграриям идут умные машины.

Александр Микалуцкий, директор КСУП "Оборона страны":

"Озимый рапс - это белок, причем очень дешевый. Мы выращиваем и продаем рапс. Меня интересует прежде всего содержание белка и жир в рапсе - все это мы используем на корм. Мы давно занимаемся этой культурой, урожай доходил до 40 центнеров с гектара. В этом году добавили еще 150 гектаров, плюс часть посеем на зеленый корм".