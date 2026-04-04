Республиканская акция "Лес! Дабро! Парадак!" объединила белорусов

Весна - время обновления и чистоты в нашем общем доме. Суббота 4 апреля стала продолжением большой традиции объединяться в созидании.

Третью неделю в Беларуси продолжается акция по наведению порядка в лесах, на прилегающих территориях и местах массового отдыха. Белорусы активно после трудовых будней подключаются к субботнику, который организовало Министерство лесного хозяйства.

Трудовой десант высаживается в разных районах. В снаряжении лопаты и саженцы. А цель - это, конечно, забота об одном из наших национальных богатств: нашем лесе. 4 апреля к акции подключились сотрудники непрофильных ведомств.

Утро 4 апреля началось у сотрудников Минпрома не с чашки кофе, а с сеянцев и посадочной трубы в руках. Внести коррективы в свой привычный график решили по зову совести и здравого ума. Уж лучше пользу принести природе, которой и так несладко приходится (при разгуле стихий), чем провести весь день дома.

Андрей Конюшко, первый замминистра промышленности Беларуси:

"Сегодня с работниками центрального аппарата работают и работники предприятия "Амкодор". Как мы здесь все шутили, они не только производят технику для лесорубки, но и обеспечат восстановительные посадки. Лес - это наше богатство, мы будем делать все для того, чтобы его приумножать".

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:

"Всегда рады встречать акции, потому что это в любом случае помощь. В этот сезон весной каждый день на счету. Пока не наступил вегетационный период, мы обязаны успеть посадить лес".

Уже за несколько часов зеленый фонд Борисовского лесхоза пополнился 18 тыс. сосен и елок. А вот увидеть их в возрасте спелости, услышать, когда будут шуметь высоко (а это десятки метров) над головой, удастся не ранее чем через 80 лет.

К акции присоединилось Министерство архитектуры и строительства

Посадочным материалом вооружился и внушительный десант - больше 120 работников Министерства архитектуры и строительства. И вот вместо планов по возведению важных зданий страны закладывают основание лесного хозяйства. К благому делу присоединились и сотрудники подведомственных организаций, молодые специалисты, для которых такой тимбилдинг - хороший старт для налаживания благоприятного климата в коллективе.

Кирилл Бондарь, инженер жилищно-коммунального хозяйства ОАО "Керамин":

"Такая обстановка - это идеальная атмосфера, чтобы построить взаимоотношения в коллективе. Я работаю всего три месяца, для меня это прекрасная возможность, чтобы быть ближе к этому предприятию, в которое я пришел совсем недавно".

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

"Мы прекрасно понимаем, что от нашего сегодня вклада в эту работу зависит экологическая ситуация нашей страны. Это раз. Второе, мы благоустраиваем территории лесного хозяйства, наводим порядок на этих территориях. Наверное, мы должны частичку себя оставить именно здесь".

Тысячи белорусов умножают национальное богатство

Экология - залог одной из сфер национальной безопасности. И эти слова не притянуты за уши. Лес в Беларуси - важнейший природный возобновляемый ресурс и национальное богатство. Ежегодно буреломы и вредители уничтожают сотни гектаров деревьев и растений. Акция стала ответом на эти вызовы.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович напомнил о том, что одним из показателей оценки экологической безопасности является лесистость территории. "Несмотря на то что каждый год проходят серьезные ураганы, данный показатель в этом году превышает 40 %. Это хороший результат, который говорит о том, что в этом направлении у нас есть движение вперед", - отметил он.

Сегодня сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности высадили около 15 тыс. саженцев. "Это в общем-то капля в море для леса на нашей территории. Но если каждый трудовой коллектив посадит 15-20 тыс. саженцев по всей Беларуси, то мы внесем значительный вклад в укрепление национальных интересов, развитие экологической безопасности", - подчеркнул Александр Вольфович.

Сотрудники Нацбанка высадили ели и сосны в Столбцовском районе

Через несколько десятков лет в Столбцовском районе появится целая лесополоса сосен и елей. Это результат труда работников Нацбанка. Слаженная команда за дело всегда берется усердно и с настроением.

Вячеслав Тригубович, замначальника управления Национального банка Беларуси:

"Сделать благородное дело, посадить лес, который дает нам и свежий воздух, и природу, вместе в неформальной обстановке провести время, в удовольствие, пообщаться. На самом деле, мне кажется, одни только плюсы".

Осипова Лариса, замначальника главного управления Национального банка Беларуси:

"Это объединяет, это позволяет еще раз увидеться нам в неформальной обстановке, как бы создает такую хорошую атмосферу".

Алексей Щерба, замначальника главного управления Национального банка Беларуси:

"Мы пока садим, обсудили дачные проблемы, домашние дела. Поближе пообщались, потом мы уже договорились, мы поставим геометку, через несколько лет приедем, посмотрим, как этот лес вырос".

4 апреля на территории более гектара появились маленькие саженцы. Но это только пока. Ведь лесные культуры дают отдачу после, когда древесина становится зрелой. А значит, плоды принесут прибыль следующим поколениям белорусов. Работники Нацбанка умеют считать прибыльность от вложений вдолгую.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Лесные культуры, которые мы сегодня сажали, они дадут экономическую отдачу спустя десятилетия. Поэтому плодами сегодняшней нашей работы будет любоваться и пожинать экономические плоды уже следующее поколение".

"Есть понятие денежной трансмиссии, мультипликации, когда одни деньги порождают другие. И, конечно, для всего этого нужен источник. По большому счету, один из главнейших источников национального богатства - это средства юридических лиц, средства населения. И воспитание, и создание условий для сберегательного поведения - это одна из главных задач финансовой системы и Национального банка Республики Беларусь", - отметил он.

Количество долгосрочных вкладов растет

Долгосрочные сбережения в банках с начала года выросли на 10 %, курсовая ситуация в стране устойчивая, Нацбанк прогнозирует, что инфляция за 3 месяца снизится до 5,4 %. А это говорит о доверии белорусов к национальной валюте. Ведь зерно при умелом подходе всегда дает результат.