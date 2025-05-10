Россия предлагает возобновление мирных переговоров

В ночь на 11 мая истек срок действия перемирия, объявленного Россией в честь 80-й годовщины Великой Победы. За это время со стороны Украины было зафиксировано более 9 тысяч нарушений режима прекращения огня. Несмотря на это, российский президент выступил с новой мирной инициативой на конференции в Москве.

Владимир Путин, президент России:

"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле - там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны".