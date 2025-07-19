Синхронистка Василина Хондошко завоевала серебро

Радостные новости пришли из Сингапура, который принимает чемпионат мира по водным видам спорта. Сейчас медали планетарного форума оспаривают синхронистки. И у белорусок есть первая награда. Василина Хондошко завоевала серебро по итогам технической программы в дисциплине "соло". Всего участие в отборе приняли 35 девушек. Это уже второй в карьере пьедестал для нашей спортсменки на мировых первенствах. Год назад в Дохе у Хондошко была бронза. Василина вышла на связь с корреспондентами "Первого информационного".