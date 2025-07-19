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Синхронистка Василина Хондошко завоевала серебро
Радостные новости пришли из Сингапура, который принимает чемпионат мира по водным видам спорта. Сейчас медали планетарного форума оспаривают синхронистки. И у белорусок есть первая награда. Василина Хондошко завоевала серебро по итогам технической программы в дисциплине "соло". Всего участие в отборе приняли 35 девушек. Это уже второй в карьере пьедестал для нашей спортсменки на мировых первенствах. Год назад в Дохе у Хондошко была бронза. Василина вышла на связь с корреспондентами "Первого информационного".
С призовым местом Василину поздравил глава НОК Виктор Лукашенко, отметивший невероятную грацию, артистизм и высокую техничность выступления спортсменки. Верим, что это не единственный раз, когда белоруска поднялась на пьедестал почета в Сингапуре. Уже 20 июля стартует квалификация в произвольной программе у солисток. Финал в этом виде намечен на вторник, 22 июля. А в понедельник Хондошко в паре с Дарьей Федорук поспорит за медали в технической программе дуэтов.