Смертельно опасный вирус Нипах вернулся

В Индии подтвердили вспышку смертельно опасного вируса Нипах. От него нет вакцины и специфического лечения: врачи могут лишь облегчать симптомы.

Основные симптомы вируса Нипах - лихорадка, головные боли, рвота, боли в горле. При тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга. Передается Нипах от человека к человеку, но, возможно (и для Индии это особенно актуально), через летучих мышей.

Ученые приводят данные из опыта выявления Нипаха ранее. Так, в Малайзии причиной заражения человека были свиньи. На Филиппинах - лошади. В Бангладеш на больничную койку попадали, выпив сок финиковый пальмы. Дерево подвергалось воздействию экскрементов летучих мышей. Вспышки вируса Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей.

Впервые Нипах был обнаружен в 1999 году

С того времени заразились около тысячи человек. До этого последний раз в Индии Нипах фиксировали в июле 2024, были погибшие, в том числе один подросток. На этот раз в стране вирус зарегистрирован рядом с городом Калькутта. Сообщается, что один из пациентов ранее посещал населенный пункт вблизи границы с Бангладеш.

Власти Индии создали группу реагирования для оценки ситуации с вирусом в штате, а также для принятия необходимых мер на месте по предотвращению возможной вспышки заболевания. В числе заразившихся есть медики. Одна женщина впала в кому. На карантине находятся около 100 человек.