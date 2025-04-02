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Спецотряд "ЗУБР" продолжает поисково-спасательную операцию в Мьянме
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Спецотряд "ЗУБР" продолжает поисково-спасательную операцию в Мьянме. Работы ведутся 24/7 в 30-градусную жару, в сложных условиях - под угрозой новых толчков и дальнейшего обрушения зданий. Ночью спасатели проводили поиски пострадавших совместно с китайскими коллегами. Для обнаружения людей под завалами специалисты МЧС используют широкий спектр оборудования: видеоэндоскоп, тепловизор, виброфон и многое другое. Непрерывно работают кинологи. Собаки обучены находить людей даже под массивными обломками зданий.
В настоящий момент мы находимся на очередном участке, работаем на месте обрушения здания гостиницы. Уже обнаружили четверых погибших, но мы не теряем надежды найти живых людей. В поисковых операциях мы используем приборы поиска, задействованы кинологические расчеты. Работаем непрерывно двое суток, обследованы 5 объектов. Поиски осложняются высокими температурами и повторными толчками, в отряде соблюдены все меры безопасности.
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2900 человек и продолжает расти. Пострадавшими считаются свыше 4,5 тыс.