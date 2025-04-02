Спецотряд "ЗУБР" продолжает поисково-спасательную операцию в Мьянме

В настоящий момент мы находимся на очередном участке, работаем на месте обрушения здания гостиницы. Уже обнаружили четверых погибших, но мы не теряем надежды найти живых людей. В поисковых операциях мы используем приборы поиска, задействованы кинологические расчеты. Работаем непрерывно двое суток, обследованы 5 объектов. Поиски осложняются высокими температурами и повторными толчками, в отряде соблюдены все меры безопасности.

Игорь Зарембо, начальник РОСН "ЗУБР" МЧС Беларуси