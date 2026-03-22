1/8 Кубка Гагарина: Минское "Динамо" готовится к серии с "Динамо-Москва"

Хоккеисты минского "Динамо" сейчас активно готовятся к первому раунду плей-офф Кубка Гагарина. "Бело-синим" в 1/8 финала выпало соперничать с одноклубниками из Москвы.

В нынешнем регулярном чемпионате "зубры" добились лучшего результата за все 18 лет выступления в КХЛ по итогам гладкого первенства. "Динамовцы" впервые в истории заняли 2-е место в Западной конференции и 5-е в сводной таблице Лиги.

"Команда потихоньку поднимается вверх, и это здорово. Иногда мы начинаем бежать в атаку, можем сыграть по счету - мы знаем свои проблемы и стараемся их убрать. Все покажет игра", - отметил главный тренер ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Квартальнов.

"Динамо" откроет битву с московскими одноклубниками на "Минск-Арене" уже 24 марта в 19:30. Второй матч серии состоится 26 марта. Затем противостояние переедет в столицу России. Раунд 1/8 продлится до четырех побед одной из команд.