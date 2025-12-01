3.72 BYN
1 декабря пройдет матч ХК "Неман" против "Динамо-Молодечно"
Автор:Редакция news.by
Взять реванш за поражение 29 ноября, а заодно вернуться на вторую строчку в турнирной таблице настроены 1 декабря хоккеисты "Динамо-Молодечно" в повторном матче с "Неманом".
В первой игре в Гродно хозяева были сильнее - 5:2 - и тем самым прервали успешную серию "зубров". От лидирующей "Юности" сейчас "Динамо" отстает на 11 баллов.
Получится ли приблизиться к первой команде, узнаем из прямой трансляции 1 декабря на телеканале "Беларусь 5" в 17:50.