14 стран станут участниками турнира по вольной борьбе памяти Александра Медведя в Минске

14 стран станут участниками 55-го международного турнира Гран-при памяти Александра Медведя. В заявке сборной Беларуси - трио спортсменов-призеров Олимпиады в Токио. Конкуренция высочайшая. Турнир в столичном Дворце спорта станет отбором для сборной Беларуси перед чемпионатами Европы (в апреле среди взрослых, а в марте среди молодежи). И что важно, именно белорусская молодежь выступит под национальным флагом спустя 4 года. Это очень вдохновляет спортсменов.