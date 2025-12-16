3.68 BYN
16 декабря минское "Динамо" сыграет с ярославскм "Локомотивом" в матче КХЛ
После традиционной декабрьской паузы в клубном сезоне матчей национальных сборных 16 декабря возвращается КХЛ. Всего 8 поединков "гладкого" чемпионата запланированы на этот день.
В одной из встреч будет белорусский интерес - минское "Динамо" готово на выезде сразиться с действующим обладателем "Кубка Гагарина" - "Локомотивом" из Ярославля.
"Железнодорожники" - прямые конкуренты "столичных" за лидерство в Западной конференции, всего один балл разделяет эти дружины.
Однако "зубры" провели на четыре матча меньше. Соперники в нынешней регулярке уже пересекались в конце сентября 2025 года. Бело-синие были сильнее по буллитам - 3:2.
Сэм Энас, нападающий ХК "Динамо-Минск":
"Команда ушла на международную паузу, одержав три выездные победы подряд на Дальнем Востоке. Это придало нам импульс перед перерывом. Теперь нужно продолжить с того места, где мы остановились. Клуб ожидают сразу две сложные гостевые игры. Однако мы с нетерпением ожидали старт этой второй половины "гладкого" сезона, где будем обязательно готовиться к плей-офф. Что касается "Локомотива", то очевидно, что это одна из лучших команд в КХЛ. Однако нам не стоит зацикливаться на этом! Гораздо важнее то, как "Динамо" действует, как мы контролируем ситуацию, как следуем тренерской системе. Мы уверены в своих действиях и структуре и готовы к любому оппоненту".
Стартовое вбрасывание случится в 19:00. Прямую трансляцию игры "Динамо" и "Локомотива" будет вести телеканал "Беларусь 5".