16 января третий этап чемпионата России по биатлону стартует спринтами с участием белорусов
Автор:Редакция news.by
16 января в Демино Ярославской области двумя спринтерскими гонками стартует предпоследний, третий этап чемпионата России по биатлону. Среди претендентов на награды есть и белорусские стреляющие лыжники. Правда, лидеры сборной этот старт пропускают. В ближайшие дни страна будет болеть за 18 белорусских спортсменов.
На 11:00 в соревновательной программе пятницы, 16 января, запланирован мужской спринт на 10 км. Первым из белорусов на дистанцию под шестым номером отправится Степан Данилов. Всего же выступит 12 биатлонистов.
В 14:00 придет очередь девушек. Беларусь представят 6 спортсменок. Обе гонки в прямом эфире покажет "Беларусь 5".