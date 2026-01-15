16 января третий этап чемпионата России по биатлону стартует спринтами с участием белорусов

16 января в Демино Ярославской области двумя спринтерскими гонками стартует предпоследний, третий этап чемпионата России по биатлону. Среди претендентов на награды есть и белорусские стреляющие лыжники. Правда, лидеры сборной этот старт пропускают. В ближайшие дни страна будет болеть за 18 белорусских спортсменов.