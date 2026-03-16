17 марта минское "Динамо" сыграет против ХК "Авангард" из Омска
Автор:Редакция news.by
17 марта на "Минск-Арене" состоится большой хоккей. Команда Дмитрия Квартального примет омский "Авангард".
Для белорусского клуба это предпоследняя игра в рамках регулярного чемпионата. Стартовое вбрасывание назначено на 19:10. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5".
Как бы не сложился этот поединок, уже точно известно, что "зубры" по его итогам не опустятся ниже третьего места в турнирной таблице Западной конференции. И это лучший результат в истории столичного коллектива.