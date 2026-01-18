3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
19 января столичный ХК "Динамо" сыграет против СКА в Санкт-Петербурге
Автор:Редакция news.by
Пришла пора развить гостевой успех и взять реванш - столичное "Динамо" продолжает выездное турне в рамках регулярного сезона КХЛ. На этот раз минский хоккейный клуб сыграет на льду в Санкт-Петербурге против СКА.
Предыдущая встреча коллективов состоялась на "Минск-Арене" в декабре 2025 года. Тогда успех 4:1 праздновали "красно-синие".
Пора отквитать домашнее поражение. Удастся ли это "зубрам", смотрите в прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 19:30.