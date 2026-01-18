19 января столичный ХК "Динамо" сыграет против СКА в Санкт-Петербурге

Пришла пора развить гостевой успех и взять реванш - столичное "Динамо" продолжает выездное турне в рамках регулярного сезона КХЛ. На этот раз минский хоккейный клуб сыграет на льду в Санкт-Петербурге против СКА.

Предыдущая встреча коллективов состоялась на "Минск-Арене" в декабре 2025 года. Тогда успех 4:1 праздновали "красно-синие".