23 февраля с этапа Кубка мира в Азербайджане прибыли белорусские батутисты
Держат высокую планку и раз за разом подтверждают свое реноме белорусские батутисты. Ранним утром 23 февраля сборная страны вернулась из Азербайджана с этапа Кубка мира. Среди встречающих была и съемочная группа "Первого информационного". Из Баку белорусы везут три золотые и одну серебряную награды.
В индивидуальных прыжках равных не было Яне Лебедевой и Андрею Буйлову. Также парень в тандеме с Иваном Литвиновичем победил в синхронных прыжках. Двукратный олимпийский чемпион в миксте с Лебедевой примерил серебро.
Яна Лебедева, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
"Отчасти соревнования были успешными для нас. Не везде все получилось, но, тем не менее, четыре медали завоевали, и мы очень рады. Конечно, нужно еще больше. Пока что выступаем со старыми программами, работаем над ними, улучшаем их, стремимся к большему".
Это был первый старт в новом сезоне. Следующим для белорусской сборной станет этап Кубка мира в Алкмаре. Соревнования в Нидерландах пройдут в середине марта 2026 года.