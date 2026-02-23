23 февраля с этапа Кубка мира в Азербайджане прибыли белорусские батутисты

Держат высокую планку и раз за разом подтверждают свое реноме белорусские батутисты. Ранним утром 23 февраля сборная страны вернулась из Азербайджана с этапа Кубка мира. Среди встречающих была и съемочная группа "Первого информационного". Из Баку белорусы везут три золотые и одну серебряную награды.

В индивидуальных прыжках равных не было Яне Лебедевой и Андрею Буйлову. Также парень в тандеме с Иваном Литвиновичем победил в синхронных прыжках. Двукратный олимпийский чемпион в миксте с Лебедевой примерил серебро.

Яна Лебедева, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:

"Отчасти соревнования были успешными для нас. Не везде все получилось, но, тем не менее, четыре медали завоевали, и мы очень рады. Конечно, нужно еще больше. Пока что выступаем со старыми программами, работаем над ними, улучшаем их, стремимся к большему".

Яна Лебедева, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c32fb7c-ebf8-4e4c-b383-e5f39e10d738/conversions/7305a515-3d5c-4224-9b9b-1129481e7704-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c32fb7c-ebf8-4e4c-b383-e5f39e10d738/conversions/7305a515-3d5c-4224-9b9b-1129481e7704-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c32fb7c-ebf8-4e4c-b383-e5f39e10d738/conversions/7305a515-3d5c-4224-9b9b-1129481e7704-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c32fb7c-ebf8-4e4c-b383-e5f39e10d738/conversions/7305a515-3d5c-4224-9b9b-1129481e7704-xl-___webp_1920.webp 1920w