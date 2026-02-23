3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
23 февраля в 17:00 минское "Динамо" сыграет против ХК "Торпедо"
Автор:Редакция news.by
Столичное хоккейное "Динамо" 23 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ в Нижнем Новгороде сразится с местным "Торпедо", своим прямым конкурентом за более высокое место в грядущем плей-офф.
На данный момент минчане опережают нижегородцев на два балла, при этом у белорусской команды есть игра в запасе.
Начало поединка в 17:00, в прямом эфире за встречей следите на телеканале "Беларусь 5".
В этом сезоне дружина Дмитрия Квартального одержала три победы из трех возможных над "Торпедо".