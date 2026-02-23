23 февраля в 17:00 минское "Динамо" сыграет против ХК "Торпедо"

Столичное хоккейное "Динамо" 23 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ в Нижнем Новгороде сразится с местным "Торпедо", своим прямым конкурентом за более высокое место в грядущем плей-офф.

На данный момент минчане опережают нижегородцев на два балла, при этом у белорусской команды есть игра в запасе.

Начало поединка в 17:00, в прямом эфире за встречей следите на телеканале "Беларусь 5".