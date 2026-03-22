23 марта в Гродно ХК "Неман" сыграет против "Юности"

Определится ли 23 марта второй полуфиналист Кубка Президента по хоккею? Возможность пройти первый раунд плей-офф есть у "Юности". Но для этого лучшей команде регулярного сезона в Гродно нужно обыгрывать местный "Неман".

"Красно-черные" уступают в серии 2:3 и в шестой встрече на родном льду им нельзя проигрывать. Помогут команде Андрея Антонова и болельщики, которые попытаются заполнить трибуны до отказа. Прямая трансляция поединка из Гродно начнется в 19:20.