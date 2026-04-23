24 апреля ХК "Металлург" примет "Славутич" в 6-м матче финальной серии Кубка Президента
Автор:Редакция news.by
Борьба за Кубок Президента по хоккею близится к своей развязке, и, возможно, уже 24 апреля появится обладатель трофея.
Жлобинский "Металлург", уступая по ходу серии со "Славутичем" 0:2, совершил "камбек" и даже вышел вперед в этом противостоянии. 24 апреля команды встретятся вновь на льду города сталеваров. И в случае победы жлобинчан они и возьмут трофей.
Если же удача окажется на стороне "Славутича", то решающий седьмой поединок серии пройдет в Смоленске.
Будет ли поставлена точка в споре за трофей, узнаете из прямой трансляции на "Беларусь 5" в 20:00.