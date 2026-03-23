3.60 BYN
3.01 BYN
3.47 BYN
24 марта начнутся хоккейные матчи на выбывание за Кубок Гагарина
Психологически "Динамо" на 100 % готово к плей-офф. В регулярном сезоне "минчане" показывали, что могут хорошо играть с московскими одноклубниками. Таким мнением со съемочной группой "Первого информационного" поделился капитан "бело-синих" Андрей Стась.
Битвы на выбывание за Кубок Гагарина начнутся 24 марта. Стартовое вбрасывание в первой встрече 1/8 финала пройдет в 19:30. Пока же белорусская дружина активно готовится.
Нынешний регулярный чемпионат получился запоминающимся. Так, "зубры" добились лучшего результата за все 18 лет выступления в КХЛ по итогам гладкого первенства. "Динамовцы" впервые в истории заняли 2-е место в Западной конференции, параллельно обновив ряд личных и индивидуальных достижений.
Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы планомерно, шаг за шагом, прибавляли в качестве управления игры. Текущий результат впервые в истории - второе место в конференции - стал лучшим доказательством того, что мы выбрали верный путь. Никогда ведь прежде "Динамо" не забиралось так высоко. Мы доказали, что выбранная нами стратегия - эта ставка на развитие молодых белорусов рядом с опытными мастерами - была единственно верной. Сегодня наши воспитанники - это уже не просто перспективная молодежь, это те лидеры, которые определяют результат и лицо команды".
Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск":
"Весь этот рост говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, это как в детско-юношеском хоккее: много молодых ребят приходит в команду, кто-то становится лидерами, это очень важно. Аппетит приходит во время еды. Понятно, что в плей-офф не будет простых соперников и каждый будет биться как в последний раз".
Раунд 1/8 продлится до четырех побед одной из дружин. В регулярном чемпионате минское и московское "Динамо" встречались четырежды. Трижды была сильнее белорусская команда.