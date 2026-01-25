Смотреть онлайнПрограмма ТВ
26 января минское "Динамо" принимает ХК "Салават Юлаев"

Хоккеисты минского "Динамо" завершают короткую домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ. При аншлаге на родных трибунах "зубры" готовятся принять "Салават Юлаев".

До приезда уфимцев белорусы не оставили шансов "Шанхайским драконам" - 6:1 и продолжают борьбу за первое место Западной конференции. А соперник находится на шестой строчке Востока.

В конце декабря, к слову, дружины уже встречались в Уфе, и динамовцы праздновали победу - 3:2.

Удастся ли им развить успех, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 19:05.

