26 января минское "Динамо" принимает ХК "Салават Юлаев"

Хоккеисты минского "Динамо" завершают короткую домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ. При аншлаге на родных трибунах "зубры" готовятся принять "Салават Юлаев".

До приезда уфимцев белорусы не оставили шансов "Шанхайским драконам" - 6:1 и продолжают борьбу за первое место Западной конференции. А соперник находится на шестой строчке Востока.

В конце декабря, к слову, дружины уже встречались в Уфе, и динамовцы праздновали победу - 3:2.