27-й тур Высшей лиги по футболу завершится четырьмя поединками 2 ноября

Сегодня заключительный игровой день 27-го тура в Высшей лиге.



Ждем сразу четыре поединка. "Арсенал" примет "Гомель", "Неман" сыграет против БАТЭ, а "Торпедо-БЕЛАЗ" ждет в гости "Минск".



Выделим матч между столичным "Динамо" и "Слуцком". Команда Александра Павлова продолжает погоню за лидером в лице "МЛ Витебска". Дружина Гуриновича из последних сил пытается спастись от вылета в Первую лигу. Кто в этот раз выполнит свою задачу, узнаем совсем скоро.



В прямом эфире эту встречу смотрите на телеканале "Беларусь 5". Старт в 16:00.