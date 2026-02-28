28 февраля "МЛ Витебск" и гродненский "Неман" сыграют в матче за Суперкубок Беларуси

Белорусский футбол наконец-то возвращается. Матч, которого ждали все поклонники игры номер один - грандиозная битва за Суперкубок страны. Трофей будет разыгран в 16-й раз, и в 2026 году за него будут сражаться "МЛ Витебск" и гродненский "Неман".

Начать новый сезон с трофея - идеальный план для любой команды. И в вопросе, как относится к Суперкубку, все по полочкам разложил Игорь Ковалевич - главный тренер "Немана".

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК "Неман" (Гродно):

"Важный матч, первый официальный матч на Суперкубке. Как бы ни относиться к Суперкубку, это первый официальный матч с действующим чемпионом страны, который по-настоящему, конечно, стал чемпионом страны. Это будет серьезная, ключевая проверка сил перед чемпионатом. Конечно, это очень важный матч, думаю, как для нас, так и для МЛ".

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК "Неман" (Гродно) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a1564fe-ce16-4f5e-8422-db64d8cd5f8c/conversions/98197d6f-f1f2-452d-81eb-175eb339a5c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a1564fe-ce16-4f5e-8422-db64d8cd5f8c/conversions/98197d6f-f1f2-452d-81eb-175eb339a5c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a1564fe-ce16-4f5e-8422-db64d8cd5f8c/conversions/98197d6f-f1f2-452d-81eb-175eb339a5c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a1564fe-ce16-4f5e-8422-db64d8cd5f8c/conversions/98197d6f-f1f2-452d-81eb-175eb339a5c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Суперкубок - самый молодой в белорусском футболе, наибольшее количество побед (сразу восемь) на счету БАТЭ. Кстати, у Игоря Ковалевича было две попытки взять трофей - в 2010 году с "Нафтаном" и в 2025 году с клубом из Гродно, но не получилось.

"МЛ Витебск" впервые сыграет в матче за Суперкубок. Команда отлично прошла предсезонку - выиграла все семь спаррингов, пошумел клуб и на трансферном поле. Теперь в составе команды лучший игрок страны по итогам прошлого сезона - Валерий Громыко.

Михаил Мартинович, главный тренер ФК "МЛ Витебск":

"В принципе, Валера только недавно участвовал в Лиге чемпионов. И у него была пауза определенная. Я думаю, он нормально ей воспользовался. Человек - профессионал, приехал в достаточно хорошей физической форме, как и, наверное, вся наша команда. Поэтому, да, если опять же ничего не случится, то Валера будет играть в стартовом составе".

Михаил Мартинович, главный тренер ФК "МЛ Витебск" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/054e9a4f-8531-4787-8314-b64e61cc3b26/conversions/7d0db068-590d-41d4-8b9c-5b21b1d7c538-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/054e9a4f-8531-4787-8314-b64e61cc3b26/conversions/7d0db068-590d-41d4-8b9c-5b21b1d7c538-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/054e9a4f-8531-4787-8314-b64e61cc3b26/conversions/7d0db068-590d-41d4-8b9c-5b21b1d7c538-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/054e9a4f-8531-4787-8314-b64e61cc3b26/conversions/7d0db068-590d-41d4-8b9c-5b21b1d7c538-xl-___webp_1920.webp 1920w