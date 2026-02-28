3.75 BYN
28 февраля "МЛ Витебск" и гродненский "Неман" сыграют в матче за Суперкубок Беларуси
Белорусский футбол наконец-то возвращается. Матч, которого ждали все поклонники игры номер один - грандиозная битва за Суперкубок страны. Трофей будет разыгран в 16-й раз, и в 2026 году за него будут сражаться "МЛ Витебск" и гродненский "Неман".
Начать новый сезон с трофея - идеальный план для любой команды. И в вопросе, как относится к Суперкубку, все по полочкам разложил Игорь Ковалевич - главный тренер "Немана".
Игорь Ковалевич, главный тренер ФК "Неман" (Гродно):
"Важный матч, первый официальный матч на Суперкубке. Как бы ни относиться к Суперкубку, это первый официальный матч с действующим чемпионом страны, который по-настоящему, конечно, стал чемпионом страны. Это будет серьезная, ключевая проверка сил перед чемпионатом. Конечно, это очень важный матч, думаю, как для нас, так и для МЛ".
Суперкубок - самый молодой в белорусском футболе, наибольшее количество побед (сразу восемь) на счету БАТЭ. Кстати, у Игоря Ковалевича было две попытки взять трофей - в 2010 году с "Нафтаном" и в 2025 году с клубом из Гродно, но не получилось.
"МЛ Витебск" впервые сыграет в матче за Суперкубок. Команда отлично прошла предсезонку - выиграла все семь спаррингов, пошумел клуб и на трансферном поле. Теперь в составе команды лучший игрок страны по итогам прошлого сезона - Валерий Громыко.
Михаил Мартинович, главный тренер ФК "МЛ Витебск":
"В принципе, Валера только недавно участвовал в Лиге чемпионов. И у него была пауза определенная. Я думаю, он нормально ей воспользовался. Человек - профессионал, приехал в достаточно хорошей физической форме, как и, наверное, вся наша команда. Поэтому, да, если опять же ничего не случится, то Валера будет играть в стартовом составе".
28 февраля "МЛ Витебск" и гродненский "Неман" сыграют в матче за Суперкубок Беларуси. Поединок пройдет на столичном стадионе "Динамо-Юни" и начнется в 15:30. Игру в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".