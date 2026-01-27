3.75 BYN
28 января в хоккейной Экстралиге пройдет матч ХК "Гомеля" против "Авиатора"
Автор:Редакция news.by
28 января - большой игровой день в белорусской Экстралиге. Фанаты хоккея будут внимательно следить за матчем команд из нижней части турнирной таблицы - ХК "Гомель" против "Авиатора". Старт поединка назначен на 17:55.
Если у "рысей" еще есть шансы поправить свои дела, то у "летчиков" 34 поражения в 42 играх, 18 очков и последнее место чемпионата.
Еще один матч примет Жлобин - "Металлург" ждет в гости "Локомотив", начало встречи в 20:10. В этом случае явные фавориты – "сталевары", но и "железнодорожники" могут удивить.
Все интриги разрешатся только после финальной сирены, оба поединка в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".